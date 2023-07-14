Главный тренер женской сборной Ирана отметила сыгранность российских футболисток

14 июля женская сборная России победила команду Ирана со счетом 4:0 в товарищеском матче

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу является очень сыгранной командой, она сыграла очень хорошо против сборной Ирана в товарищеском матче в Казани. Такое мнение журналистам в пятницу высказала главный тренер сборной Ирана Марьям Азмун.

14 июля сборная России победила команду Ирана со счетом 4:0.

"Это была хорошая возможность сыграть с российской командой, россиянки играли очень хорошо. Они были очень сыгранны, как одна команда. В первой части матча мы потеряли концентрацию, у нас был шанс забить гол, во второй части мы уже играли лучше", - сказала Азмун.

Также она рассказала, что иранские футболистки не успели посмотреть Казань. "Казань - прекрасный исторический город, мы полагаем, что он прекрасен. К сожалению, в этот раз у нас не было возможности совершить экскурсию по Казани, все посмотреть. Это был наш первый визит, мы надеемся, что такая возможность еще будет", - отметила специалист.