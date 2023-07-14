Киселева предложила включить синхронное плавание в программу фиджитал-игр

14 июля в Казани стартовали восьмые фиджитал-игры, участники будут выступать в соревнованиях по скейтбордингу

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Включение синхронного плавания в программу фиджитал-игр поможет привлечению новых болельщиков и поспособствует развитию новых навыков у спортсменов. Такое мнение журналистам в пятницу высказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева.

"Я считаю, что фиджитал-игры - это очень хорошая находка, чтобы объединить потребности молодежи и добавить к этому пользу, которая идет от спорта. Мне кажется, совмещение этих двух вещей - идеальная тема", - сказала Киселева.

"В фиджитал-игры нужно ввести синхронное плавание, это хорошая идея, потому что у нас поменялись правила - каждому элементу соответствует определенная сумма баллов. Участники на компьютере будут создавать свою особую программу, затем пойдут в бассейн - Дворец водных видов спорта в Казани идеально подходит - и будут показывать свое мастерство уже там. Это привлечение новых болельщиков в наш спорт, а у самих участников будет развиваться логическое мышление", - добавила она.

14 июля в Казани стартовали восьмые фиджитал-игры, участники будут выступать в соревнованиях по скейтбордингу. Фиджитал-игры проводятся в преддверии "Игр будущего", которые впервые состоятся с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.