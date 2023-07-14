"Аризона" расторгла контракт с обвиненным в хулиганстве хоккеистом Гальченюком

Бронзовый призер чемпионата мира обвиняется в нападении на частную собственность, хулиганстве, сопротивлении аресту, угрозах и запугивании

ТАСС, 14 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" расторг контракт с американским нападающим Алексом Гальченюком, обвиненным в нападении на частную собственность, хулиганстве, сопротивлении аресту, угрозах и запугивании. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба клуба.

В пятницу портал The Athletic сообщил, что Гальченюк был арестован в Скотсдейле (США, штат Аризона) 9 июля. На следующий день хоккеиста выпустили под подписку о невыезде. Заседание суда назначено на 11 августа.

"Мы осведомлены об инциденте с Гальченюком и решительно осуждаем такое поведение. Как только клубу стало известно об обвинениях, мы сразу же начали процесс расторжения его контракта совместно с НХЛ. Сегодня "Аризона" воспользовалась правом на расторжение контракта в связи с нарушениями условий договора с игроком. На данный момент клуб отказывается от дальнейших комментариев", - говорится в заявлении "Аризоны".

Гальченюку 29 лет, он был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2012 года под общим третьим номером командой "Монреаль". В прошедшем сезоне Гальченюк выступал за "Колорадо", за который провел 11 матчей и не отметился результативными действиями. Всего за карьеру Гальченюк провел 654 матча в регулярных чемпионатах, набрав в них 354 очка (146 шайб + 208 передач). В составе сборной США нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира 2013 года.