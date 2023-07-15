Выполнивший олимпийский норматив легкоатлет Моргунов не верит, что сможет поехать в Париж

Прыгун с шестом отметил, что у российских спортсменов нет никакой надежды в данном вопросе

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 15 июля. /ТАСС/. Победитель Кубка России в прыжках с шестом Тимур Моргунов, сумевший выполнить олимпийский норматив, не верит в то, что российских спортсменов допустят в 2024 году до участия в Играх в Париже. Об этом он сообщил журналистам в субботу.

"У наших атлетов нет никакой надежды, и я сомневаюсь, что нас допустят, - ответил Моргунов на просьбу оценить шансы российских спортсменов на участие в Олимпийских играх. - Будем просто прыгать, потому что прыжки с шестом - это очень красиво, и радовать своими выступлениями те страны, которые дружат с нами".

В субботу на Кубке России в Жуковском Моргунов победил с результатом 5,82 метра и выполнил олимпийский норматив.

"Перед этим стартом я ничего не загадывал, просто думал показать хорошие в техническом плане прыжки, что, к сожалению, не получилось. С другой стороны, удалось высоко прыгнуть и выполнить олимпийский норматив. Но, повторюсь, я недоволен техникой исполнения, есть над чем работать, но в целом я счастлив. Надо набираться сил и опыта, тогда все получится", - добавил спортсмен.

Моргунову 25 лет, он является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года в Берлине с прыжком на 6 метров.