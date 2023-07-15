Семикратный чемпион Единой лиги ВТБ Курбанов подписал новый контракт с ЦСКА

Соглашение с игроком рассчитано на один год

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Капитан московского баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов подписал новый контракт с армейцами. Об этом в субботу сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на один год.

"Очень рад, что наш капитан решил продлить свои игровые дни и остался с нами на следующий сезон. Курби является лицом клуба и, как всегда, будет очень важен для нашей командной химии и процесса обучения молодых игроков ценностям ЦСКА. Твердо верю, что его опыт особенно ценен, когда наступают трудные моменты, и надеюсь, что он приведет нас ко многим победам, как всегда делал до сих пор", - заявил главный тренер ЦСКА Эмил Райкович.

Курбанову 36 лет, он выступает за ЦСКА с 2015 года, ранее он был был игроком красно-синих с 2002 по 2012 годы. Также он выступал за казанский УНИКС, петербургский "Спартак" и краснодарский "Локомотив-Кубань". В составе ЦСКА он трижды становился победителем Евролиги и семь раз побеждал в Единой лиге ВТБ. Вместе со сборной России он выиграл чемпионат Европы 2005 года среди игроков до 20 лет.