Новый стадион курорта Санья провел первое шоу

По сведениям газеты "Хайнань жибао", решение построить стадион приняли из-за недостатка арен для крупных мероприятий

САНЬЯ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Международный спортивный центр "Белая цапля" на южном китайском курорте Санья (провинция Хайнань) провел первое шоу. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как пишет издание, решение построить новый стадион было принято из-за недостатка арен для крупных мероприятий. На фасаде здания можно видеть 972 изображения белых цапель, которые являются символом спортивного центра.

Общая площадь стадиона достигает 86 тыс. кв. м. Вместимость арены составляет 45 тыс. зрителей. Она оснащена всем необходимым оборудованием для проведения крупных национальных и международных соревнований, а также концертов и других мероприятий. Как указывает газета, власти города также планируют использовать стадион для проведения конференций, выставок, культурных и других мероприятий.

Санья входит в число наиболее популярных курортных центров провинции. К 2025 году власти намерены превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.