Команда Legends стала победителем в турнире по баскетболу 3x3 на фестивале Urban Games

Спортсмены соревновались в категории среди мужчин 1999 года рождения и старше

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Команда Legends в субботу стала победителем соревнований по баскетболу 3x3, прошедших в рамках фестиваля молодежной уличной культуры Urban Games.

Спортсмены соревновались в категории среди мужчин 1999 года рождения и старше.

Также в субботу прошли соревнования по роллер-спорту. У мужчин победителем стал Илья Сухенко из Москвы, у женщин - Полина Комова (Московская область). В велосипедном спорте победу одержал Руслан Мочалов (Республика Марий Эл). Победительницей соревнований по танцевальному спорту стала Кристина Кочнева (Псков).

В соревнованиях по воркауту лучшей у женщин стала Дина Галеева, у мужчин победу одержал Александр Неволин.

В рамках фестиваля также прошли восьмые фиджитал-игры, спортсмены выступали в соревнованиях по скейтбордингу. Фиджитал-игры проводятся в рамках подготовки к "Играм будущего", которые пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.

Соревнования завершатся 16 июля.