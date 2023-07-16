Испанский теннисист Алькарас впервые в карьере стал победителем Уимблдона

В финале спортсмен оказался сильнее серба Новака Джоковича

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в воскресенье победил занимающего второе место в мировом рейтинге серба Новака Джоковича в финальном матче Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу Алькараса. По итогам турнира испанец сохранит лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В случае победы первой ракеткой мира с 17 июля стал бы Джокович.

Алькарас прервал победную серию сербского теннисиста на Уимблдоне, которая составляла 34 матча. Больше него в Открытой эре (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях) на этом турнире подряд побеждали лишь швейцарец Роджер Федерер (40) и швед Бьорн Борг (41). В последний раз Джокович проигрывал на Уимблдоне в 2017 году - в четвертьфинале соревнований серб из-за травмы не смог завершить встречу против чеха Томаша Бердыха. Также прервалась победная серия сербского спортсмена по выигранным тай-брейкам на турнирах Большого шлема (15).

Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема, имея на счету 23 титула. На Уимблдоне серб побеждал семь раз, уступая по этому показателю лишь Федереру (восемь). Всего Джокович выиграл 94 турнира под эгидой ATP. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). 36-летнему сербу принадлежит рекорд по количеству проведенных недель в качестве первой ракетки мира - 389.

Алькарас выиграл второй турнир Большого шлема в карьере, в 2022 году он победил на US Open. Лучшим результатом испанца на Уимблдоне был выход в четвертый круг соревнований в 2022 году. Всего на счету 20-летнего спортсмена теперь 12 титулов ATP, 6 из которых он завоевал в нынешнем сезоне. Алькарас стал лишь третьим испанцем, который смог победить на Уимблдоне - ранее турнир выигрывали Мануэль Сантана (1966) и Рафаэль Надаль (2008, 2010). Также Надаль трижды уступал в решающем матче турнира - в 2006 и 2007 годах он проигрывал Федереру, в 2011-м - Джоковичу.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне, призовой фонд соревнований составил $56,3 млн. В 2022 году победителем турнира стал Джокович, одолевший в финале австралийца Ника Кирьоса. В прошлом году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.