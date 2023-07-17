17 июля, 09:00
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Олимпиада-2024 в Париже

Пустить нельзя дискриминировать. Как российским спортсменам попасть на Олимпиаду

EPA-EFE/ IAN LANGSDON
© EPA-EFE/ IAN LANGSDON

Летние Олимпийские игры в Париже стартуют через год, однако до сих пор непонятно, увидим ли мы на церемонии их открытия спортсменов России и Белоруссии. Даже в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет (МОК), как принято сейчас говорить, старается усидеть на двух стульях — угодить недружественным России странами "Большой семерки", с которыми организация тесно повязана на следующие девять лет (три ближайшие Олимпиады пройдут в странах G7 — две летние и одна зимняя. — прим. ТАСС), с другой — создать иллюзию того, что она все еще отстаивает олимпийские ценности, которые исключают дискриминацию спортсменов по национальному признаку.

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Все действия МОК и международных федераций сейчас сводятся к одному — как можно дольше затягивать с решением о возвращении российских спортсменов, в надежде, что конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы. Открыто МОК об этом не заявляет, однако один раз высокопоставленный представитель международного олимпийского движения все же проговорился. Глава Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Риччи Битти в последний день весны сказал так: "По моему мнению, очевидно, что окончательное решение по Олимпиаде в Париже 2024 года МОК отложил в надежде на то, что что-то изменится "на поле", — добавил он. — Мы надеемся, что в течение следующих месяцев или определенного периода времени ситуация изменится. Тогда МОК может оказаться в значительно лучшей позиции для принятия окончательного решения об Олимпиаде 2024 года".  

"На поле" за минувшие полтора месяца ситуация не изменилась: так называемое контрнаступление Украины, на которое рассчитывали ее западные партнеры, успеха не имеет.

В связи с непониманием дальнейшего развития событий спортивные федерации затягивают с конкретными решениями. Та же Международная федерация плавания (World Aquatics) на днях отложила рассмотрение вопроса о возвращении российских и белорусских спортсменов, хотя еще в марте сообщила о создании специальной рабочей группы, которая должна была сейчас предоставить план действий по их реинтеграции.

В Париж через Китай

И это при том, что президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам, находясь в статусе генерального директора Олимпийского совета Азии (ОСА), на позапрошлой неделе выступил с предложением допустить российских и белорусских спортсменов до участия в предстоящих Азиатских играх в Китае. Его предложение было поддержано генассамблей ОСА, однако конкретных деталей допуска россиян и белорусов до этих соревнований все еще озвучено не было.

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Азиатские игры в Китае пройдут с 23 сентября по 8 октября. Мероприятие насыщенное — 40 видов спорта (61 дисциплина), 482 комплекта наград. Но российских и белорусских спортсменов интересуют только олимпийские дисциплины, потому что допускаются они на Игры с тем, чтобы показать необходимый для квалификации на парижские соревнования результат. О каких видах спорта идет речь — непонятно, уточнялось лишь, что их будет порядка 12, причем только индивидуальных — в игровых видах команды России и Белоруссии согласно рекомендации МОК участвовать не могут.

Приглашение ставит и другие нерешенные вопросы. Не совсем понятно, как может быть реализована задумка, если учитывать, что азиатские страны не хотят терять свои олимпийские квоты. Да и сами условия допуска россиян и белорусов тоже вызывают вопросы. "На данный момент Олимпийский комитет России (ОКР) не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла, — отметил глава ОКР Станислав Поздняков. — За последние несколько месяцев мы слышали немало спекуляций на тему допуска россиян и белорусов к тем или иным международным турнирам. В подавляющем большинстве случаев слова так и остались словами".

МОК путается в показаниях

Действительно, мартовским призывом МОК возвращать российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе воспользовалось считаное число международных федераций. Из ключевых — только дзюдо, тхэквондо и фехтования. Причем последняя не выдала разрешения всем ведущим российским спортсменам, поскольку они состоят в ведомственных клубах ЦСКА или "Динамо". Большинство других, по примеру плавания, затягивают с решением вопроса.

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Да и сам МОК, несмотря на рекомендации, на главный вопрос — о допуске россиян и белорусов до Олимпиады в Париже — не отвечает. В недавнем заявлении организация сообщила, что национальных олимпийских комитетов (НОК) обеих стран не будет в числе тех, кому организация отправит приглашения на Игры в Париже 26 июля — за год до их начала. Не получит его и Национальный олимпийский комитет Гватемалы. Но если страна с Американского континента находится под санкциями МОК, то юридических оснований для игнорирования комитетов России и Белоруссии нет никаких. МОК еще в феврале прошлого года отстранение спортсменов обеих стран мотивировал нарушением Олимпийского перемирия, однако ни в одном уставном или регламентирующем документе подобные санкции не предусмотрены. "Сегодняшняя новость — логичное продолжение текущей политики МОК по нейтрализации наших атлетов, — оценил Поздняков заявления МОК об отсутствии приглашения. — По сути ничего нового не озвучено. Как нет и ответа на вопрос: на каком юридическом основании не приглашаются НОКи, которые никак не поражены в своих правах, не отстранены и не подпадают под какие-либо ограничения".

МОК сам уже запутался в своих показаниях. В прошлом году он рекомендовал отстранять российских и белорусских спортсменов с сомнительной формулировкой: чтобы не политизировать спорт, но в марте этого года вдруг понял, что политики не должны диктовать спорту условия. МОК признает, что спортивные санкции против России поддерживают только 15% стран, осуждает политиков за вмешательство в организацию международных спортивных соревнований, обвиняет их в двойных стандартах, напоминая о существовании в мире еще 70 других горячих точек, на которые они не обращают внимания. Но при этом сам использует для отстранения спортсменов России и Белоруссии надуманные поводы, которые прежде в истории олимпийского движения не применялись ни к одной из стран и не имеют никаких юридических обоснований. Говорит о защите интересов спортсменов, но при этом рекомендует не допускать представителей командных видов спорта. Дискриминирует представителей ведомственных клубов, хотя они есть во многих странах, которые вели военные операции, в том числе без санкции ООН. При этом все свои поступки подкрепляет однополярным заявлением стран "Большой семерки", которые выступают за допуск спортсменов в нейтральном статусе. Наконец МОК признает, что в мире нет единства относительно причин начала военного конфликта на Украине.

Бойкота не будет

Объяснений такому поведению может быть несколько. Первое — следующие четыре Олимпиады пройдут в недружественных России странах. Второе — американские и европейские спонсоры МОК наверняка давят на руководителей организации, это отмечают многие эксперты, комментируя санкции. Третье — тотальная финансовая зависимость большинства международных федераций от МОК.

К чему это все приведет, сейчас сказать сложно. Глава МОК Томас Бах еще в марте заявил, что решения по Играм в Париже будет принято не скоро — он даже пообещал журналистам спокойные летние каникулы. Возможно, сейчас ставка делается на ближайшую сессию МОК — она пройдет в середине октября в Индии. Не последнюю роль наверняка будут играть и события в ходе специальной военной операции.

Но еще важнее будет позиция России относительно выдвинутых условий допуска россиян. Если украинский конфликт затянется, МОК практически наверняка не откажется от санкций в отношении России и Белоруссии. Это будет означать, что спортсмены обеих стран будут допущены к стартам только в нейтральном статусе, на условиях, которые руководители российского спорта называют нелегитимными, дискриминационными и противоречащими духу и букве российского и международного законодательства.

Однако отказываться от сотрудничества ни с МОК, ни с международными федерациями Россия не намерена. "Мы, конечно, считаем, что наши спортсмены должны иметь право выступать на международных соревнованиях, и с тем, чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая МОК", — подчеркнул на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В условиях ограничения Россия готовится проводить собственные международные соревнования, которые, по заверению министра спорта РФ Олега Матыцина, не стоит считать альтернативой Олимпийским играм. В июне следующего года Казань примет Игры БРИКС, а Москва следом в сентябре — Всемирные игры дружбы.

​​​​​​​Артем Кузнецов 

Теги:
Олимпиада-2024 в Париже
© Информационное агентство ТАСС
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