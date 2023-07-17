Футбольная национальная лига следит за развитием ситуации с Крымским мостом

Наиль Измайлов рассказал, что организация совместно с клубами будет принимать решения об изменениях в календаре матчей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) находится на связи с крымскими клубами и ростовским СКА, находящимся на территории полуострова, и следит за ситуацией с Крымским мостом. Об этом в понедельник заявил президент ФНЛ Наиль Измайлов, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"В связи со сложившейся ситуацией и террористической атакой на Крымский мост, которая повлекла обрушение дорожного полотна, Футбольная национальная лига находится на связи с клубами. В первом туре в первой подгруппе первой группы дивизиона Б вчера ростовский СКА играл с "Севастополем", пока команда находится в Крыму. "Рубин" из Ялты в Краснодарском крае - прорабатываются варианты возвращения в Ялту через паромную переправу и железнодорожное сообщение", - заявил Измайлов.

"Что касается второго тура, где "Кубань-Холдинг" должен будет сыграть в Ялте, а "Севастополь" - отправиться в Ставрополь, то будем следить за развитием ситуации, общаться с командами и принимать решения. Отдельно сообщим, если будут какие-то изменения в календаре", - добавил он.

В первом туре Второй лиги ялтинский "Рубин" на выезде сыграл вничью с командой "Биолог-Новокубанск" (1:1), "Севастополь" дома со счетом 3:1 обыграл ростовский СКА. В следующем туре "Рубин" на своем поле сыграет против команды "Кубань-Холдинг" 23 июля, "Севастополь" в этот же день на выезде сыграет со ставропольским "Динамо".

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно.

С утра было остановлено движение по мосту. Железнодорожное движение уже возобновлено, работает паромная переправа. Легковые автомобили смогут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, грузовые - только через новые регионы.