18 июля, 07:53
Атака на Крымский мост

Валиева призвала поддержать девочку, пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Камила Валиева
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Необходимо стать для пострадавшей большой семьей, заявила олимпийская чемпионка

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева во вторник в своем телеграм-канале призвала поддержать девочку, пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту.

"Вчера с Ангелиной и ее семьей произошла трагедия, на мой взгляд, ее нельзя обойти стороной. Сейчас очень важно всем поддержать Ангелину, стать для нее большой семьей", - написала Валиева, предложив выложить в социальных сетях фотографии, поддерживающие девочку.

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Девочку госпитализировали с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести, девочка дышит самостоятельно, ее жизни ничего не угрожает. 

Теги:
Валиева, Камила ВалерьевнаАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
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