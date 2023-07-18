Тренер Родионенко заявила о распаде мировой гимнастической семьи из-за давления политиков

Во вторник глава Федерации гимнастики Германии Альфонс Хельц заявил, что Международная федерация гимнастики не должна допускать россиян и белорусов до соревнований

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Предложение главы Федерации гимнастики Германии Альфонса Хельца сохранить отстранение россиян и белорусов от международных стартов является очередным доказательством того, что дружной мировой гимнастической семьи больше не существует. Такое мнение высказала ТАСС во вторник старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"Меня совершенно не удивляет тот факт, когда накануне важного для нас заседания исполкома появляются такого рода заявления против наших спортсменов, - заметила Родионенко. - Одни действуют по политическим соображениям, другие не хотят соревноваться с сильнейшими спортсменами, к которым относятся россияне. Когда-то у нас была большая дружная гимнастическая семья, которая сейчас, к сожалению, распалась из-за политики".

"С той же Германией у нас всегда были отличные отношения, проводились товарищеские встречи, мы всегда приезжали к ним на турниры. Немцы были заинтересованы соревноваться с нашими сильными гимнастами. Но теперь у германской федерации гимнастики появился новый президент. Не знаю, почему он так говорит, может, вынужден это делать по политическим соображениям", - добавила собеседница ТАСС.

Хельц во вторник в интервью агентству Deutschen Presse-Agentur заявил, что исполком Международной федерации гимнастики (FIG) не должен допускать российских и белорусских спортсменов до международных стартов из-за отсутствия четких критериев для присвоения нейтрального статуса и недостаточного допинг-контроля.

Заседание исполкома FIG пройдет в швейцарской Лозанне с 19 по 20 июля. Российские и белорусские гимнасты в настоящее время лишены права выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных в марте 2022 года Международной федерацией гимнастики.

28 марта исполком FIG рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Исполком FIG 12 мая отложил рассмотрение вопроса о допуске россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой организации на июль.