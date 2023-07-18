Ольховский считает, что систему допинг-тестирования теннисистов нужно изменить

Теннисистам очень трудно сказать, где они будут в течение месяца, отметил Андрей Ольховский

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Систему допинг-тестирования в спорте нужно модернизировать с учетом специфики этого вида спорта, так как многие игроки не могут долгосрочно составлять свое расписание. Такое мнение ТАСС во вторник высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Теннисистам очень трудно сказать, где они будут в течение месяца, потому что турниров много и они для всех длятся по-разному, это невозможно предугадать, - сказал Ольховский. - Для игроков система очень сложная, такие проблемы, как у [Микаэля] Имера и [Дженсона] Бруксби, могут случиться с каждым, и, на мой взгляд, систему надо модернизировать, учитывая эти особенности. В целом я не считаю, что в теннисе есть проблема допинга, так как никогда нельзя предугадать, сколько будет длиться матч".

Во вторник стало известно, что шведский теннисист Микаэль Имер был дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов. Ранее за аналогичное нарушение был отстранен американец Дженсон Бруксби.