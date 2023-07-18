Белорусский БАТЭ вышел во второй квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов

Следующим соперником команды станет кипрский "Арис"

ТАСС, 18 июля. Белорусский футбольный клуб БАТЭ со счетом 2:0 обыграл албанский "Партизани" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в венгерском городе Мезёкёвешд.

Забитыми мячами отметились Владислав Малькевич (71-я минута) и Александр Шестюк (90+12). Первая игра завершилась со счетом 1:1.

Во втором квалификационном раунде БАТЭ сыграет с кипрским "Арисом". Первая игра пройдет 25 или 26 июля, ответная - 1 или 2 августа.

В сезоне-2023/24 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Белорусские клубы допущены до соревнований под эгидой УЕФА, однако проводят домашние игры на нейтральном поле.