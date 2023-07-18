Новичок "Спартака" Бонгонда заявил, что не боится конкуренции в команде

Конголезский нападающий дебютировал в составе красно-белых в товарищеской игре с "Нефтчи"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Конголезский нападающий Тео Бонгонда не боится конкуренции в московском футбольном клубе "Спартак" и надеется помочь команде добиваться результата. Об этом он рассказал журналистам во вторник.

18 июля "Спартак" на своем поле в товарищеском матче обыграл азербайджанский "Нефтчи" со счетом 2:0. Бонгонда дебютировал в составе красно-белых, выйдя на замену на 64-й минуте. Игрок сборной Демократической Республики Конго перешел в "Спартак" 12 июля.

"Меня встретили достаточно тепло. Конкуренции я не боюсь. Перед переходом понимал, что "Спартак" - клуб с большой историей, переговоры были нелегкими, но "Спартак" проявил настойчивость", - сказал Бонгонда.

"Я хотел пойти в команду которая играет в тот футбол, который мне подходит. Моя сильная сторона - игра один в один, думаю, что этим я помогу команде", - добавил он.

Бонгонда 27 лет, с лета 2022 года до перехода в "Спартак" он выступал за испанский "Кадис". В составе испанской команды игрок провел 32 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. По ходу карьеры нападающий также защищал цвета бельгийских "Зюлте-Варегема" и "Генка", турецкого "Трабзонспора" и испанской "Сельты". За сборную ДР Конго Бонгонда отметился 1 голом в 6 играх.