Гонщик Карякин рассказал о трудностях с проектом детской инженерной школы на Урале

Гонщик рассказал, что ему очень тяжело найти спонсоров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Создание инженерной школы для детей и подростков находится под вопросом из-за трудностей, связанных с поиском спонсоров. Об этом в среду ТАСС заявил российский гонщик Сергей Карякин.

"Самое сложное с детской инженерной школой - финансирование. Сейчас новые вызовы, финансовая ситуация сильно меняется, найти спонсоров, которые будут готовы поддержать эту идею, очень тяжело", - сказал он, отметив, что сроки создания школы пока невозможно обозначить. В настоящее время Карякин и его команда обучают приходящих на практику студентов-инженеров.

Ранее сообщалось, что инженерная школа с мастерскими и учебными классами от команды Карякина будет открыта на территории завода "Уралгидромаш" в Сысерти, в ней смогут одновременно заниматься до 30 человек. В техническом центре дети и подростки смогут обучаться профессиям механика, инженера, конструктора.

Карякину 32 года, он является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов. В 2020 году он стал вторым, выступая на багги.