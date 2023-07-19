Российская футболистка Машина рассказала об игре в турецком клубе "Фатих Карагюмрюк"

Спортсменка провела за турецкий клуб восемь матчей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Женский турецкий футбольный клуб "Фатих Карагюмрюк" хорошо относился к российской полузащитнице Наталье Машиной, но были проблемы с взаимодействием, так как там говорят в основном на турецком языке. Об этом Машина рассказала ТАСС в среду.

"Мне позвонили, сказали, что есть вариант в Турцию поехать, я решила попробовать, - сказала Машина. - В целом, мне понравилось, крепкий чемпионат, там нет слабых соперников, нет счетов в матчах по 30:0 и 10:0. Для меня этот опыт пошел в плюс. Ко мне хорошо относились в Турции, меня приняли, к тому же я себя хорошо проявила. Но они ко всем хорошо относятся, нет такого, что они кого-то любят или нет. Ко всем хорошо относятся, это, наверное, плюс, что они никого не выделяют".

"Бытовые проблемы? Может быть, с языком немного. Они в основном на турецком разговаривают. Там был переводчик, но с ним тяжеловато. Я думала, что у меня будут проблемы, но оказалось, что я отлично разговариваю на английском. Пока не знаю, где я продолжу карьеру, посмотрим", - добавила Машина.

С 18 января Машина выступала за "Фатих Карагюмрюк", она провела восемь матчей во всех турнирах, забив пять мячей. Сейчас футболистка находится без клуба.

За мужскую команду выступает российский футболист Магомед Оздоев. "Не успели пересечься с Магомедом Оздоевым, - отметила Машина. - Мы ездили на их тренировку, посмотреть, но его не было. Но так тоже не списывались. В целом, турецкий опыт был очень хорошим. Мне понравилось, я занесу его себе в актив".

Машиной 26 лет, она является бронзовым призером Универсиады 2017 года. Ранее она также выступала за ЦСКА, с которым стала обладательницей Кубка России 2017 года и выиграла чемпионат страны в 2019 году.