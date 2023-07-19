Смирнов убежден, что россияне не будут выступать на Олимпиаде в статусе беженцев

Статус беженцев может касаться только тех спортсменов, которые покинули свои страны, отметил почетный член МОК

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены в случае допуска на Олимпийские игры в Париже не будут выступать в статусе беженцев. Такое мнение ТАСС в среду высказал почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.

"Есть случаи, когда спортсмены вынуждены уезжать из своих стран и не успевают оформить политическое убежище в других. Чтобы не лишать этих спортсменов возможности участвовать в Олимпийских играх из-за всевозможных политических осложнений, был создан статус беженцев. Это совершенно другая категория, которая к нам, безусловно, не относится. Сейчас некоторые вносят путаницу, но это не так - мы не беженцы, к нам это не относится", - сказал Смирнов.

"Наши спортсмены проживают в своей стране, а это может касаться только тех, кто покинул страну", - подчеркнул он.

МОК на прошлой неделе сообщил, что национальных олимпийских комитетов России и Белоруссии не будет в числе тех, кому организация отправит приглашения на Игры в Париже 26 июля - за год до их начала. Ранее в СМИ появлялись предположения, что в случае допуска на Олимпиаду россияне будут выступать в статусе беженцев.

Во вторник глава оргкомитета Игр в Париже Тони Эстанге отметил, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде будет принято не раньше сентября.

В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Многие международные федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои соревнования.