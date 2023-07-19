Ассоциация игроков НХЛ ведет переговоры с IIHF по участию в Олимпиаде 2026 года

Игроки НХЛ не выступали на двух последних Олимпийских играх

ТАСС, 19 июля. Исполнительный директор Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш работает с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Международной федерацией хоккея (IIHF) по вопросу участия игроков лиги в Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщил в среду телеканал ESPN.

"Я сосредоточен на том, чтобы попытаться добиться участия игроков НХЛ в Олимпиаде. Работаю с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном и IIHF, надеюсь, мы сможем прийти к соглашению. Многие игроки со всего мира хотят играть за свою страну и участвовать в турнире лучших хоккеистов", - сказал Уолш.

До 1998 года хоккейные соревнования на Олимпиаде проходили без участия игроков НХЛ, поскольку по статусу считались любительскими. Олимпийские турниры проходили с участием хоккеистов лиги в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах. На время проведения Олимпиад сезон НХЛ приостанавливался с согласования лиги, владельцев клубов и профсоюза игроков.

Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане прошли без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет, IIHF и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Игроки НХЛ не приняли участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине из-за ситуации с коронавирусом.