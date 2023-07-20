Футболистка сборной Норвегии рассказала о состоянии команды после стрельбы в Окленде

Стартовый матч чемпионата мира между командами Новой Зеландии и Норвегии начнется с минуты молчания в память о жертвах стрельбы

ТАСС, 20 июля. Футболистки сборной Норвегии чувствовали себя в безопасности во время стрельбы в деловом квартале новозеландского Окленда. Об этом заявила капитан сборной Норвегии Марен Мьельде, ее комментарий в четверг приводит портал Inside the Games.

Около 07:30 по местному времени (22:30 мск 19 июля) в центре Окленда в результате перестрелки погибли два человека, еще шесть получили ранения. Инцидент произошел неподалеку от отеля, где проживают футболистки сборной Норвегии, готовящиеся к выступлению на женском чемпионате мира.

"Все это время мы чувствовали себя в безопасности, - сказала Мьельде. - У Международной федерации футбола (ФИФА - прим. ТАСС) хорошая система безопасности в отеле, у нас в команде есть собственный сотрудник службы безопасности. Кажется, все спокойны, мы готовимся с сегодняшней игре в обычном режиме".

Сборная Норвегии в стартовом матче чемпионата мира сыграет с командой Новой Зеландии, начало - в 10:00 мск. Перед началом встречи пройдет минута молчания в память о жертвах стрельбы в Окленде.