Умер олимпийский чемпион 1980 года в составе сборной СССР легкоатлет Валюлис

Ему было 64 года

ТАСС, 20 июля. Олимпийский чемпион в эстафете 4x400 м в составе сборной СССР Ремигиюс Валюлис умер на 65-м году жизни. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Литвы.

"С глубокой грустью сообщаем, что 19 июля умер известный литовский легкоатлет Ремигиюс Валюлис. В 1980 году в составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом в эстафете 4x400 м. После завершения спортивной карьеры он 10 лет работал тренером и учителем. Имя Валюлиса навсегда останется в наших сердцах и истории легкой атлетики Литвы", - говорится в сообщении.

Помимо победы на Олимпийских играх, в 1980 году Валюлис завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в помещении в беге на 400 м. Валюлис являлся воспитанником вильнюсского "Динамо", в 1979 году ему было присвоено звание мастера спорта международного класса.