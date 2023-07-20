Бывший футболист "Барселоны" Альба перешел в "Интер Майами"

Контракта с защитником подписан по схеме "1+1"

ТАСС, 20 июля. Испанский защитник Жорди Альба подписал контракт с американским футбольным клубом "Интер Майами". Об этом в четверг сообщает пресс-служба команды.

Контракт Альбы с клубом подписан на один год с возможностью продления еще на один сезон. 24 мая было объявлено об уходе защитника из испанского футбольного клуба "Барселона".

Альбе 34 года, он является воспитанником "Барселоны", взрослую карьеру защитник начал в "Корнелье", с 2008 по 2012 год представлял "Валенсию". В составе каталонского клуба игрок провел 458 матчей, он является девятым игроком в истории "Барселоны" по этому показателю. Футболист забил 27 голов и отдал 99 результативных передач в матчах за клуб.

Вместе с командой Альба шесть раз победил в чемпионате Испании, пять раз - в кубке страны, четыре раза - в суперкубке, по одному разу - в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

За национальную сборную Альба сыграл в 91 встрече и отметился 10 забитыми мячами, в том числе записал на свой счет гол в ворота сборной Италии в победном финале чемпионата Европы 2012 года.

Ранее в "Интер Майами" перешли два бывших футболиста "Барселоны": аргентинский нападающий Лионель Месси и испанский полузащитник Серхио Бускетс. Команду тренирует аргентинский специалист Херардо Мартино, ранее возглавлявший "Барселону". "Интер Майами" занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). После 22 туров команда набрала 18 очков.