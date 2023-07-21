СМИ: чемпиона Европы по футболу Доннарумму ограбили на €500 тыс.

Преступники проникли в парижский дом вратаря в ночь с четверга на пятницу

ТАСС, 21 июля. Вратарь французского ПСЖ и сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарума подвергся нападению в своем доме в Париже и был ограблен, ущерб оценивается примерно в €500 тыс. Об этом в пятницу сообщает портал Actu17.

Как сообщает источник, нападение произошло в ночь с четверга на пятницу. Несколько преступников проникло в дом футболиста, взломав дверь. Они связали Доннарумму и его девушку. Позже паре удалось сбежать и укрыться в гостинице, расположенной недалеко от их дома. Сотрудники отеля вызвали полицию. Пострадавшие доставлены в больницу в состоянии шока.

Доннарумме 24 года, он выступает за ПСЖ с 2021 года. В составе команды он стал двукратным чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. До этого голкипер выступал за итальянский "Милан", с которым выиграл суперкубок страны. В 2021 году Доннарумма стал обладателем приза лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football. В составе национальной сборной он стал чемпионом Европы, а также двукратным бронзовым призером Лиги наций.