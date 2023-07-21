Герман Чистяков назначен генеральным директором хоккейного клуба "Авангард"

Он приступит к своим обязанностям 1 августа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бывший генеральный директор футбольных клубов "Анжи" (Махачкала) и ПАОК (Греция) Герман Чистяков назначен на пост генерального директора омского хоккейного клуба "Авангард". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба клуба.

Чистяков приступит к своим обязанностям 1 августа. Он сменил на этом посту Сергея Белых, который перешел на работу в московский футбольный клуб "Спартак".

"Стать частью "Авангарда" - большая честь и большая ответственность, так как клуб известен в России, а также далеко за ее пределами, это сильный бренд, объединяющий сотни тысяч болельщиков. В "Авангарде" собран очень сильный спортивный блок, отлично работает блок коммерции и маркетинга, хорошо развивается академия, моя задача - чтобы это развитие только ускорялось. Мы должны сделать "Авангард" стабильно успешным на длинной дистанции: в результатах на льду, в развитии молодых омских хоккеистов, в коммуникации с болельщиками, в создании привлекательных продуктов для партнеров и самого увлекательного медиаконтента", - сказал Чистяков.