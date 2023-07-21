Бывший арбитр ФИФА турок Джюнейт Чакыр вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС

В обновленный состав ЭСК РФС также вошли руководитель департамента судейства серб Милорад Мажич, инструктор ФИФА Равшан Ирматов, менеджер судей ФНЛ Николай Иванов и руководитель судейского комитета Павел Каманцев

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) турок Джюнейт Чакыр включен в состав экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба РФС.

В обновленный состав ЭСК РФС также вошли руководитель департамента судейства серб Милорад Мажич, инструктор ФИФА Равшан Ирматов, менеджер судей Футбольной национальной лиги Николай Иванов и руководитель судейского комитета Павел Каманцев (без права голоса).

Чакыру 46 лет, он начал карьеру футбольного арбитра в 1997 году. На его счету 386 матчей в чемпионате Турции, Чакыр работал на чемпионатах мира 2014 и 2018 года, а также обслуживал финал Лиги чемпионов в 2015 году. В 2021 году турецкий арбитр занял второе место в рейтинге лучших арбитров XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).