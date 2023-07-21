Хоккеиста СКА Швец-Рогового внесли в список травмированных до конца сезона

Последний раз он выходил на лед 2 апреля 2022 года

ТАСС, 21 июля. Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Артем Швец-Роговой попал в список травмированных игроков до конца сезона-2023/24. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба петербургского клуба.

"Нападающий продолжит восстановление и будет поддерживать форму, занимаясь по индивидуальной программе. Клуб же продолжит выполнять все контрактные обязательства перед игроком. Желаем Артему здоровья и скорейшего возвращения на лед, верим, что оно случится раньше. Своих не бросаем", - сообщила пресс-служба СКА.

Швецу-Роговому 28 лет, последний раз он выходил на лед 2 апреля 2022 года в матче финала Западной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги против ЦСКА, в котором получил травму, заблокировав бросок. В 2021 году он попал в состав сборной России на чемпионат мира и дошел с национальной командой до четвертьфинала турнира.