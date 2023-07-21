Перед "Пари НН" в новом сезоне РПЛ поставлена задача войти в десятку

По мнению председателя совета директоров, сейчас у команды самый сильный состав в истории выступления клуба в РПЛ

НИЖНИЙ НОВГОРД, 21 июля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" ставит перед командой задачу в предстоящем сезоне попасть в десятку Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции председатель совета директоров клуба Дмитрий Кондратов.

"Мы в прошлом году говорили о том, что наша цель - занять с 8-го по 10-е место. Она никак не меняется из-за смены руководства", - сказал Кондратов.

По его мнению, сейчас состав команды самый сильный в истории выступления клуба в премьер-лиге. "Задача быть в десятке, и очень хочется ее выполнить", - отметил Кондратов.

Новый генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов рассказал журналистам, что в соцсетях появились мемы после его назначения. "В отношении места? Пусть будет еще один мем - мы должны быть в верхушке таблицы, мы должны быть там", - сказал он.

По итогам прошлого сезона РПЛ нижегородская команда заняла 13-е место. "Пари НН" обыграл московскую "Родину" (3:0, 0:2) в стыковых матчах за право сыграть в высшем дивизионе и остался в РПЛ.