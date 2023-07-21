Футболист Кузяев впервые вышел на поле в составе французского "Гавра"

Полузащитник вышел на замену в товарищеском матче против ПСЖ

ТАСС, 21 июля. Российский полузащитник Далер Кузяев в пятницу дебютировал в составе французского футбольного клуба "Гавр".

Футболист вышел на замену после перерыва в товарищеском матче против французского "Пари Сен-Жермен". 12 июля пресс-служба "Гавра" сообщила о подписании контракта с Кузяевым на два года.

Кузяеву 30 лет, он выступал за "Зенит" с лета 2017 года, контракт игрока с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года. В завершившемся сезоне футболист провел 35 матчей в разных турнирах, в которых забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач. Вместе с "Зенитом" Кузяев стал пятикратным чемпионом России, дважды победил в суперкубке и один раз - в кубке страны. Ранее в чемпионате России Кузяев выступал за грозненский "Терек" (сейчас - "Ахмат").

В составе сборной России Кузяев провел 46 матчей, забил 2 гола и отдал 7 голевых передач. На чемпионате мира 2018 года в России полузащитник провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.