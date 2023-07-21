В Книгу рекордов Гиннесса внесли два лучших показателя скорости в бадминтоне

Обладателем мирового рекорда среди мужчин стал Сатвиксайрадж Ранкиредди из Индии, среди женщин - Тан Перли из Малайзии

ТАСС, 21 июля. Два высших показателя скорости полета волана среди мужчин и женщин были внесены в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Yonex - японской компании по изготовлению экипировки для бадминтона.

Обладателем мирового рекорда среди мужчин стал бронзовый призер чемпионата мира 2022 года в парном разряде Сатвиксайрадж Ранкиредди из Индии. Скорость полета волана после его удара достигла 565 км/ч. Прежний рекорд принадлежал бывшему лидеру мирового рейтинга в парном разряде Тану Боон Хеону из Малайзии (493 км/ч), он был установлен в 2013 году.

Среди женщин рекорд установила Тан Перли из Малайзии, после ее удара волан развил скорость 438 км/ч. Она стала первой женщиной в этой категории в Книге рекордов Гиннесса.