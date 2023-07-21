Россиянин Шлеменко одержал победу над бразильцем Оливейрой на турнире ММА в Омске

Поединок завершился в первом раунде

ОМСК, 21 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко одержал победу над бразильцем Алексом Оливейрой на восьмом турнире промоушена Shlemenko Fighting Championship (SFC). Трехраундовый бой состоялся в пятницу в Омске на "G-Drive - Арене".

Поединок завершился в первом раунде после удушающего приема Шлеменко.

В соглавном бою россиянин Александр Осетров взял реванш у бразильца Джексона Лоурейро.

Всего на турнире состоялось 12 боев. Представители филиалов школы Шлеменко "Шторм" в разных регионах страны, а также бойцы профессиональной команды Storm Shlemenko Fight Team встретились с соперниками из Бразилии, Ливана, Узбекистана и 12 регионов России.

Шлеменко 39 лет, в ММА он одержал 62 победы, потерпел 15 поражений, 1 поединок завершил вничью, еще 1 бой был признан несостоявшимся. 35-летний Оливейра одержал 23 победы, 11 из которых в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), потерпел 14 поражений, 1 бой завершил вничью.