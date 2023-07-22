В WTA оценят ситуацию с отказом российской теннисистке Звонаревой въехать в Польшу

В заявлении организации отмечается, что безопасность и благополучие игроков является главным приоритетом

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Женская теннисная ассоциация (WTA) осведомлена о ситуации с россиянкой Верой Звонаревой и рассмотрит этот вопрос в ходе турнира в Польше. Об этом в субботу сообщила пресс-служба организации.

Ранее в субботу МВД Польши сообщило, что власти страны не разрешили Звонаревой въехать на территорию страны для участия в местных соревнованиях.

"WTA в курсе ситуации с Верой Звонаревой в Варшаве. Безопасность и благополучие всех игроков является главным приоритетом организации. Вера уехала из Польши, и мы будем оценивать этот вопрос в ходе мероприятия", - говорится в заявлении.

Звонарева прилетела в Варшаву рейсом из Белграда с выданной Францией визой и после прилета из Сербии находилась в транзитной зоне аэропорта имени Шопена в Варшаве, уточняет министерство. В субботу в 12:00 по местному времени (13:00 мск) спортсменка вылетела из Варшавы в Подгорицу.

Турнир в Варшаве, в котором должна была принять участие Звонарева, пройдет с 24 по 30 июля. Ранее Министерство спорта и туризма Польши сообщало, что не имеет правовых инструментов по влиянию на допуск российских и белорусских теннисистов на турниры внутри страны.