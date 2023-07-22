Футболист "Бешикташа" Узунхан подвергся нападению после ДТП

По данным телеканала TRT Spor, защитник пропустит до шести месяцев из-за травмы

ТАСС, 22 июля. Защитник турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Эмреджан Узунхан подвергся нападению после того, как стал участником ДТП. Об этом в субботу сообщила пресс-служба команды.

"Наш футболист Эмреджан Узунхан сегодня попал в дорожно-транспортное происшествие, которое привело к материальному ущербу, и подвергся нападению со стороны дорожного хулигана во время ведения учета после аварии. Было начато хирургическое лечение нашего футболиста, у которого в результате МРТ было обнаружено повреждение четвертой степени в области прикрепления сухожилия задней группы мышц бедра. Мы решительно осуждаем нападение на нашего футболиста и заявляем, что будем до конца следить за судебным процессом, начатым в связи с чудовищным нападением. Мы желаем нашему игроку скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении.

Согласно информации телеканала TRT Spor, футболист пропустит от четырех до шести месяцев.

Узунхану 20 лет, он перешел в "Бешикташ" летом 2022 года. Прошлый сезон игрок провел в аренде в турецком "Антальяспоре", в составе которого отметился одной результативной передачей в 12 матчах.