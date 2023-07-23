Мамиашвили считает, что от запрета проводить в Польше соревнования пострадают спортсмены

В субботу депутаты Госдумы Дмитрий Свищев и Светлана Журова призвали международные федерации наложить санкции на Польшу из-за отказа российской теннисистке Вере Звонаревой во въезде на территорию страны для участия в турнире в Варшаве

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили не поддержал идею запретить Польше в будущем проводить соревнования, поскольку от этого прежде всего пострадают болельщики и спортсмены. Об этом он заявил ТАСС в воскресенье.

В субботу МВД Польши сообщило, что российской теннисистке Вере Звонаревой не разрешили въехать на территорию страны для участия в турнире в Варшаве. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил лишить соревнования в Польше статуса турнира Женской теннисной ассоциации. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова заявила ТАСС, что международным федерациям надо лишить Польшу возможности принимать международные соревнования. Ранее Польская федерация спортивной борьбы лишилась права проведения молодежного чемпионата мира для спортсменов до 20 лет из-за невыдачи виз российским и белорусским атлетам, Объединенный мир борьбы (UWW) перенес соревнования в Иорданию.

"Я категорически против любых бойкотов в спорте, - сказал Мамиашвили. - Время все поставит на свои места. Объединенный мир борьбы, отстаивая интересы спортсменов, перенес молодежный чемпионат мира из Польши в Иорданию из-за того, что принимающая сторона не смогла обеспечить контрактные обязательства по визовому обеспечению соревнований, но это не значит, что теперь Польшу на сто лет надо лишать возможности проводить старты. Если в будущем страна дает гарантии обеспечения визовой поддержки, финансовых условий, то соревнования можно и нужно проводить".

"Спортсмены Польши нам не враги, но таков сегодня политический тренд, так зачем ему уподобляться? Польша - великая борцовская держава, у нас с ними братские, человеческие отношения, построенные совсем на других принципах. Обозленному меньшинству никогда наших отношений не понять, они только ярлыки "предателей" могут вешать, мы не должны идти у них на поводу. Если Польша будет способна проводить мероприятия, нельзя ее этого лишать, делать это - наказывать болельщиков, любителей и, в первую очередь, спортсменов", - добавил собеседник агентства.

Мамиашвили отметил, что ФСБР при организации соревнований на территории России придерживается спортивного принципа. "Огромное количество спортсменов из самых разных стран мечтает повышать свое мастерство, отобраться на Олимпиаду, поэтому они многие годы приезжали к нам, в Россию, повышая уровень своего спортивного мастерства в конкурентной среде. Да, мы готовили себе сильных соперников, но конкуренции мы не боимся, это спорт, - подчеркнул он. - На протяжении десятилетий наш Кавказ, Якутия, Красноярск, Москва, Калининград, перечислять все наши борцовские регионы - только время отнимать, все они всегда принимали зарубежных спортсменов, и мы не делили их на протестантов, католиков, христиан, мусульман и так далее".

Спортсмен как разменная монета

Мамиашвили считает, что политикам не понять истинных ценностей спорта: "К нам не пускают наших коллег люди, не имеющие никакого отношения к спорту. Спорт - это фундаментальные вещи, которые им не понять. Спортсмены становятся разменной монетой для небольшой кучки людей, руководствующихся только своими низменными интересами, служащими только разрушению".

"Не надо поддаваться на провокации. Они хотят, чтобы мы ненавидели друг друга на борцовских коврах, на беговых дорожках, на кортах. Но кого красит, что украинская спортсменка не подает руку выдающейся белорусской теннисистке? Вспомните яркий пример - чемпионат мира в Башкирии, весь мир видел, как мы его проводили, на каком уровне гостеприимства. И украинская команда там выступала, хотя политическое руководство отказало им в финансировании. В итоге "плохая Россия", "плохой Путин" это взяли на себя. И их спортсмены поднимались на пьедестал, и звучал гимн Украины, - напомнил Мамиашвили. - Все это достойно восприняли, ни одного инцидента не были. Приехали бы они сегодня - да мы так же бы их приняли".

"Вы можете себя представить, чтобы глава нашего государства или администрация президента издали бы указ не выходить соревноваться с украинскими или же польскими спортсменами? А там этот указ есть, причем на уровне главы государства, - не выступать с нами на одной площадке. Еще раз - нельзя уподобляться людям, для которых любой камень раздора за счастье, за радость. Не подать руки сопернику - это стыдно", - считает глава ФСБР.

Собеседник агентства также поддержал позицию международной федерации по отношению к польской стороне, лишившейся права проведения чемпионата мира. "UWW приняла решение поддержать федерацию борьбу Польши, которая понесла расходы. И это правильно. Не надо поддаваться тиражированию злобы. Надо быть сильными, достойно выходить и достойно представлять себя, - заявил Мамиашвили.