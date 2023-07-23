В "Урале" рассказали о восстановлении перенесшего приступ аппендицита футболиста Итало

В середине июля бразильский защитник был экстренно прооперирован

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Бразильский защитник екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Итало восстанавливается после перенесенной операции по поводу аппендицит. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал президент "Урала" Григорий Иванов.

10 июля пресс-служба "Урала" сообщила, что Итало экстренно прооперировали, так как у игрока произошел приступ аппендицита.

"Итало сделали операцию по поводу аппендицита, парень восстанавливается, - сказал Иванов. - Я не доктор, чтобы говорить о сроках. Как только он будет готов, тогда сможет сыграть".

22 июля "Урал" дома победил ЦСКА со счетом 2:1 в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Я хочу сказать, что если мы выиграли, значит, готовились хорошо, - отметил Иванов. - Очень рад победе. Хорошо играли, использовали свои моменты, ЦСКА не использовал. Мы победили, очень рады".

В следующем туре "Урал" дома сыграет с "Пари Нижний Новгород" 29 июля.