Француз Маршан побил мировой рекорд Фелпса в плавании на дистанции 400 м комплексом

Предыдущее достижение оставалось последним личным мировым рекордом 23-кратного олимпийского чемпиона

ТАСС, 23 июля. Французский пловец Леон Маршан в воскресенье установил новый мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексом.

Маршан занял первое место в финальном заплыве на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в японской Фукуоке. Он показал результат 4 минуты 2,5 секунды. Второе место занял американец Карсон Фостер (отставание - 4,06 секунды), третье - японец Даийа Сето (+6,91).

Предыдущий мировой рекорд принадлежал 23-кратному олимпийскому чемпиону американцу Майклу Фелпсу (4.03,84), он установил его на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. До чемпионата мира в Фукуоке результат Фелпса на дистанции 400 метров комплексом был последним личным мировым рекордом американца, который не был побит. Ему также принадлежат мировые рекорды в эстафетах 4х100 и 4х200 метров вольным стилем.

Маршану 21 год, он в третий раз стал чемпионом мира. На его счету также серебряная медаль мирового первенства.