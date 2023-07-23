Сборная России выиграла Кубок наций по пляжному футболу

Россияне в заключительном матче обыграли иранцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу в воскресенье обыграла команду Ирана со счетом 4:3 и одержала победу в Бетсити - Кубке наций.

Голы у россиян забили Алексей Макаров (4-я и 36-я минуты) и Остап Федоров (16). У иранцев отличились Сейедмахди Мирджалили (13), Мохаммад Хоссанабад Мохтари (18) и Мохаммад Масумизаде (33), еще один гол иранец Али Миршекари (5) забил в свои ворота. Команда Ирана заняла второе место, третьими стали футболисты из Сенегала, четвертыми - игроки ОАЭ.

Кубок наций проходил в Санкт-Петербурге с 21 по 23 июля по круговой системе. В первом матче россияне одержали победу над командой ОАЭ со счетом 3:0, а во втором обыграли сенегальцев (6:4).