Тренер сборной России по пляжному футболу оценил победу на первом старте после отстранения

По мнению Михаила Лихачева, команда показала хорошую игру на турнире в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Игра сборной России по пляжному футболу на международном турнире Бетсити - Кубок наций в Санкт-Петербурге превзошла ожидания главного тренера команды Михаила Лихачева. Об этом специалист, который три раза приводил сборную к победам на чемпионатах мира, рассказал журналистам в воскресенье после завоевания командой титула.

Кубок наций по пляжному футболу проходил с 21 по 23 июля, сборная России выиграла все три матча - с командами ОАЭ, Сенегала и Ирана.

"Турнир получился тяжелейшим, - сказал Лихачев. - И очень ответственным, потому что в такое время мы получили возможность сыграть с топовыми сборными. К счастью, не ударили в грязь лицом и показали хороший футбол. И сегодняшняя победа - вишенка на торте, обе сборные показали футбол мирового уровня. К счастью, победа осталась за нами".

"Мы сыграли даже чуточку лучших моих ожиданий", - подчеркнул он, отметив, что сборная Ирана на предстоящем чемпионате мира должна оказаться в числе призеров.

Сборная России по пляжному футболу является трехкратным чемпионом мира, однако пропустит предстоящее мировое первенство из-за решения Международной федерации футбола (ФИФА) не допускать российские команды к своим турнирам в связи с событиями на Украине.

Кубок наций в Санкт-Петербурге для национальной команды стал первым турниром после отстранения, которое было наложено весной прошлого года.