Тренер "Динамо" Личка подарит футбольному клубу "Оренбург" памятный свитер

При уходе из "Оренбурга" чешский тренер пообещал президенту клуба подарить свой фирменный розовый свитер

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка подарит памятный розовый свитер своему бывшему клубу - "Оренбургу". Об этом Личка рассказал журналистам в воскресенье.

23 июля московский "Спартак" дома играет с "Оренбургом" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), Личка приехал на встречу.

"Я привез свой розовый свитер президенту "Оренбурга" Василию Еремякину, потому что обещал, когда уходил из клуба, - сказал Личка. - Это был фартовый свитер для "Оренбурга", у нас были хорошие моменты вместе с ним. Хочется сказать спасибо Василию Петровичу. Сейчас я тренирую "Динамо", мне подарили новый свитер".

Личка был назначен главным тренером "Динамо" 22 июня. Контракт с чешским специалистом рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на два года. На этом посту он сменил Павла Алпатова, который исполнял обязанности главного тренера команды после отставки в мае серба Славиши Йокановича. До этого Личка работал в "Оренбурге" с 2020 года.