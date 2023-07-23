Путин поздравил участников и тренеров с открытием игр "Мы вместе. Спорт"

Глава государства отметил, что это мероприятие помогают людям с ограничениями реализоваться в спорте

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и их тренеров с открытием летних сурдлимпийских игр "Мы вместе. Спорт".

"Создание условий для самореализации людей с ограничениями по здоровью - один из наших значимых общенациональных приоритетов. Здесь важны все направления, в том числе возможность заниматься спортом, - говорится в телеграмме, опубликованной в воскресенье на сайте президента. - В последние годы во всех регионах страны создается и совершенствуется инфраструктура для проведения тренировок, организуются разнообразные состязания и турниры, важное место среди которых занимают такие представительные соревнования, как нынешние Летние игры сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт".

Путин убежден, что участники состязаний продемонстрируют мастерство, характер и волю, а их успехи станут вдохновляющим примером, помогут людям разных возрастов поверить в себя, в свои силы и возможности. Президент также выразил признательность тренерам и наставникам, которые делятся со спортсменами профессиональным и жизненным опытом, учат воспитанников бороться и побеждать.

I летние сурдлимпийские игры "Мы вместе. Спорт" проходят в Уфе с 23 июля по 2 августа. В программу соревнований включены турниры по 21 дисциплине, свое участие подтвердили делегации из 30 стран.