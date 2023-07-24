Фромета прибыл в Ханты-Мансийск для продолжения подготовки к бою с Батыргазиевым

Поединок пройдет 28 июля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июля. /ТАСС/. Доминиканец Франсис Фромета прибыл в Ханты-Мансийск, где продолжит подготовку к боксерскому поединку против олимпийского чемпиона россиянина Альберта Батыргазиева. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ "Юграмегаспорт".

"Франсис Фромета прибыл в Ханты-Мансийск и готовится к предстоящему поединку на площадках города . Альберт Батыргазиев прибудет в Ханты-Мансийск 25 июля. Согласно регламенту, 27 июля в 19:00 (17:00 мск) состоится церемония медиавзвешивания на центральной площадке Центра развития теннисного спорта", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в преддверии боя 27 июля пройдет мастер-класс для детей и подростков, занимающихся в местных отделениях бокса. Его проведут мастера спорта международного класса по боксу Андрей Ковальчук и Алиса Шарифов. Бой между Батыргазиевым и Фрометой пройдет 28 июля.

В послужном списке 25-летнего Батыргазиева на профессиональном ринге 8 побед (6 нокаутом) и ни одного поражения. На его счету титулы интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации, чемпиона Евразийского боксерского парламента, чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации. Батыргазиев также является олимпийским чемпионом Токио и четырехкратным чемпионом России. В активе 27-летнего Фрометы 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.