Умер рекордсмен сборной Финляндии по хоккею Юрьё Хакала

Ему был 91 год

ТАСС, 24 июля. Участник двух Олимпиад, шестикратный чемпион Финляндии по хоккею Юрьё Хакала скончался в возрасте 91 года. Об этом со ссылкой на жену спортсмена сообщил портал Iltalehti.

Отмечается, что Хакала умер у себя в коттедже, причина смерти не сообщается.

Хоккеист играл за финские клубы "Ильвес", ХПК, "Таппара" и "СайПа", он также является четырехкратным серебряным и пятикратным бронзовым призером чемпионата страны. Он стал первым хоккеистом, сыгравшим 200 встреч в национальном чемпионате. Также его шесть раз вызывали в сборную Финляндии на чемпионаты мира. Хакала является самым молодым игроком, сыгравшим за финскую национальную команду (16 лет, 9 месяцев и 9 дней).