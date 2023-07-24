Аршавин вошел в состав правления футбольного клуба "Зенит"

В составе "Зенита" Андрей Аршавин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, победителем Суперкубка России

ТАСС, 24 июля. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин вошел в состав правления петербургского футбольного клуба "Зенит". Об этом в понедельник сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Председателем правления является Александр Медведев. В состав правления вошли 10 человек - Аршавин, Медведев, главный тренер Сергей Семак, заместитель генерального директора - исполнительный директор Максим Погорелов, директор юридического департамента Олег Задубровский, заместитель генерального директора по безопасности и защите информации Александр Васильев, заместитель генерального директора по инфраструктуре Владимир Литвинов, директор по коммуникациям Жанна Дембо, директор коммерческого департамента Алексей Пак.

Аршавину 42 года, он выступал за "Зенит" с 1999 по 2008 и с 2013 по 2015 год. В составе команды из Санкт-Петербурга футболист стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, победителем Суперкубка России.

Также Аршавин играл за лондонский "Арсенал", краснодарскую "Кубань" и казахстанский "Кайрат", с которым дважды выиграл кубок страны.