25 июля, 07:01
Летние олимпийские виды спорта

Россияне Рикунов и Степанов начали выступления за китайскую шоссейную велокоманду

Спортсмены уехали в Китай неделю назад

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские велогонщики Петр Рикунов и Андрей Степанов приняли участие в одной из шоссейных гонок в составе пекинской профессиональной команды. Об этом ТАСС сообщил во вторник тренер спортсменов Егор Силин.

"Рикунов и Степанов уехали в Китай 18 июля, в конце прошлой недели они уже приняли участие в гонке", - сказал Силин.

Российские велогонщики представляют профессиональную команду Yunnan Lushan Landscape. С 21 по 23 июля в Китае проходила многодневная гонка "Тур Хуаньшаня". Рикунов в генеральной классификации занял третье место, Степанов - 13-е.

26-летний Рикунов в июне стал чемпионом России в индивидуальной гонке, он также выиграл многодневку "Пять колец Москвы". 

Теги:
РоссияКитайЛетние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация