Россияне Рикунов и Степанов начали выступления за китайскую шоссейную велокоманду

Спортсмены уехали в Китай неделю назад

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские велогонщики Петр Рикунов и Андрей Степанов приняли участие в одной из шоссейных гонок в составе пекинской профессиональной команды. Об этом ТАСС сообщил во вторник тренер спортсменов Егор Силин.

"Рикунов и Степанов уехали в Китай 18 июля, в конце прошлой недели они уже приняли участие в гонке", - сказал Силин.

Российские велогонщики представляют профессиональную команду Yunnan Lushan Landscape. С 21 по 23 июля в Китае проходила многодневная гонка "Тур Хуаньшаня". Рикунов в генеральной классификации занял третье место, Степанов - 13-е.

26-летний Рикунов в июне стал чемпионом России в индивидуальной гонке, он также выиграл многодневку "Пять колец Москвы".