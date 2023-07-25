Голкипер "Сочи" Адамов перешел в "Зенит"

Соглашение с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления

ТАСС, 25 июля. Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о переходе из "Сочи" голкипера Дениса Адамова. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Зенита".

Соглашение с вратарем рассчитано на четыре года с возможностью продления на один сезон. 24-летний голкипер "Зенита" Никита Гойло был отдан в аренду в "Сочи" до конца сезона.

Адамову 25 лет, он является воспитанником "Краснодара". Вратарь перешел в "Сочи" зимой 2021 года и провел за клуб 33 матча, 9 из которых завершил без пропущенных мячей. В сезоне-2021/22 Адамов стал серебряным призером чемпионата России.