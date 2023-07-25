Логинова считает, что возвращение международного статуса РУСАДА может пройти через суд

РУСАДА имеет статус несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу, потому что у WADA возникли вопросы к российскому законодательству

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Возвращение международного статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может состояться через суд. Такое мнение на семинаре Российского футбольного союза для футбольных врачей "Оказание первой помощи. Антидопинговое обеспечение футбола" во вторник высказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"РУСАДА в настоящее время имеет статус несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу, потому что у WADA [Всемирного антидопингового агентства] возникли вопросы к нашему федеральному законодательству, - сказала Логинова. - Некоторые статьи Закона о спорте не соответствуют, по мнению WADA, кодексу. Но это вопрос, который мы будем уточнять осенью".

"Я думаю, что, наверное, не обойтись без судебных разбирательств, но тем не менее операционная деятельность никаким образом не ограничена. К сожалению, в СМИ появляются негативные комментарии о том, что есть некое недоверие к российской антидопинговой системе. Мы считаем, что это к нам не относится, нашу операционную деятельность проверили неоднократно, мы предоставляем WADA все отчеты, мы в диалоге, и у нас никаких проблем нет. Так что с этой точки зрения наша совесть чиста", - добавила Логинова.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают. 21 июля РУСАДА перечислило деньги WADA за мониторинг деятельности организации с момента вынесения CAS санкций.

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. России было запрещено в течение двух лет проводить на своей территории чемпионаты мира, Олимпиады и Паралимпийские игры.