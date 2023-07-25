Японский боксер Иноуэ стал чемпионом мира в четвертой весовой категории

Во вторник спортсмен техническим нокаутом победил американца Стивена Фултона

ТАСС, 25 июля. Японец Наоя Иноуэ завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 55,22 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем во вторник в Токио, он выиграл у американца Стивена Фултона техническим нокаутом в 8-м раунде.

Иноуэ превосходил соперника в скорости и доминировал на ринге, выигрывая все раунды. Фултон долгое время демонстрировал характер и выдерживал все удары противника. Но в начале восьмого раунда американец оказался в нокдауне, а в середине судья остановил поединок после атакующего штурма японца, когда Фултон под градом ударов опустился на пол в углу ринга.

Иноуэ стал чемпионом мира в четвертой весовой категории. До этого он завоевывал пояса в категориях до 48,99 кг, до 52,16 кг и до 53,52 кг, в которой стал абсолютным чемпионом мира. В послужном списке 30-летнего японца теперь 25 побед (22 нокаутом), ни одного поражения. Он одержал 14-ю победу нокаутом в 15 последних поединках и 6-ю подряд. В 2019 году Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, выиграв у филиппинца Нонито Донейра.

Японский спортсмен ранее заявлял, что ставит задачу стать первым боксером - абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Титулами чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации в весе до 55,22 кг владеет филиппинец Марлон Тапалес.

29-летний Фултон не сумел в третий раз защитить пояс WBO и во второй - титул WBC. Американец потерпел первое поражение в карьере при 21 победе (8 нокаутом).