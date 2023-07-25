Соревнования Игр паралимпийцев по легкой атлетике включены в календарь МПК

Соревнования по легкой атлетике в рамках летних Игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" состоятся в Чебоксарах с 10 по 17 августа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) включил в спортивный календарь соревнования по легкой атлетике, проводимые в рамках летних Игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Летние Игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" проводятся по 22 видам спорта в 14 российских регионах с участием порядка 4,5 тыс. человек.

"В Чебоксарах с 10 по 17 августа в рамках летних Игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" состоятся соревнования по легкой атлетике. ПКР обратился в МПК с ходатайством о включении соревнований в международный календарь. МПК одобрил ходатайство и назначил технического делегата, - сказал Рожков. - В настоящее время проводится работа по лицензированию ведущих российских атлетов, результаты которых будут внесены в рейтинг-лист. В соответствии с этим рейтинг-листом проходит квалификационный отбор на Паралимпийские игры в Париже".

"Соревнования по плаванию на летних Играх паралимпийцев, которые проходили в июне в Дзержинске, также были включены в календарь МПК. Результаты 56 пловцов, имеющих международные лицензии, были включены в рейтинг-лист", - добавил он.

Паралимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. Вопрос допуска российских спортсменов на соревнования будет рассмотрен 27 сентября на Генеральной ассамблее МПК.