Чернышенко не исключил, что в Севастополе появится новый футбольный стадион

Во вторник Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко не исключил возможность строительства нового футбольного стадиона в Севастополе. Об этом сообщили во вторник в аппарате вице-премьера.

Во вторник Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, на ней, в частности, обсуждались вопросы развития спортивной сферы города.

"Ваша команда ["Севастополь"] одержала две победы [подряд, впервые выступая во Второй лиге]. Минспорту будет дано поручение проработать вопрос о расширении трибун на существующей площадке. Также считаю целесообразным задуматься о строительстве стадиона, который был бы достоин того уровня интереса к футболу, который есть в Севастополе", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Вице-премьер поблагодарил Развожаева за внимание к развитию футбола, заявив, что правительство продолжит следить за успехами Севастополя и дальше оказывать со своей стороны необходимую поддержку.

Развожаев отметил, что региональные власти делают все, чтобы помочь футбольной команде выступать на достойном уровне. Он добавил, что в планах у города модернизация существующей инфраструктуры. "Что касается действующего футбольного стадиона, то у региона была попытка поместить реконструкцию поля в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Если вы поддержите, то мы бы хотели обратиться за финансированием в рамках нацпроекта "Спорт - норма жизни", - приводятся в сообщении слова Развожаева.

16 июля стартовал сезон 2023/2024 годов Второй лиги России по футболу, впервые в нем участвовали две крымские команды - "Севастополь" и ялтинский "Рубин".

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения полуострова с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.