Победы "Зенита" и "Локомотива", поражение "Динамо". Стартовал Кубок России по футболу

"Зенит" и "Локомотив" дома обыграли "Ахмат" и "Урал", "Динамо" уступило "Пари НН" и потерпело второе подряд поражение в новом сезоне

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Розыгрыш Фонбет - Кубка России по футболу сезона-2023/24 стартовал во вторник тремя матчами. Московский "Локомотив" встречался с екатеринбургским "Уралом", "Пари Нижний Новгород" - со столичным "Динамо", петербургский "Зенит" - с грозненским "Ахматом".

"Локомотив", проводивший первый матч текущего розыгрыша Кубка России на домашней "РЖД-Арене", не очень удачно начал игру, пропустив на восьмой минуте от Тимура Аюпова. Однако железнодорожникам удалось сравнять счет до конца первого тайма: на 34-й минуте полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук эффектно обработал мяч в штрафной соперника и ассистировал Вильсону Изидору, который забил гол в пустые ворота. Во втором тайме "Локомотив" начал играть увереннее, на 49-й минуте московскую команду вперед вывел Наир Тикнизян. После этого гола железнодорожники продолжили владеть игровым преимуществом и довел встречу до итоговой победы со счетом 2:1.

"Локомотив" одержал первую победу в текущем сезоне, в первом туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) команда сыграла вничью с казанским "Рубином" (2:2). "Урал" в первом туре РПЛ со счетом 2:1 дома победил столичный ЦСКА. В следующем матче группы B "Локомотив" на выезде сыграет с "Рубином" 8 августа, "Урал" в этот же день примет "Ростов".

Один из лидеров "Локомотива" форвард Артем Дзюба в двух матчах не забил ни одного гола. Директор департамента развития молодежного футбола столичной команды Борис Ротенберг считает, что нападающий забьет больше 10 мячей в текущем сезоне. "Верю ли, что Дзюба забьет больше 10 голов в сезоне? Дзюба - мастер своего дела, я уверен, что у него все будет хорошо", - сказал Ротенберг журналистам. В прошлом сезоне Дзюба, пришедший в "Локомотив" в феврале, забил восемь голов.

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных выразил удовлетворение игрой команды, отметив сложность первых игр в сезоне. "Первые матчи всегда сложные. Команда справилась, результат есть", - заявил Нагорных журналистам.

"Динамо" не может найти свою игру

В матче первого тура группы D "Пари Нижний Новгород" принимал столичное "Динамо". Обе команды потерпели домашние поражения в первом туре РПЛ: "Динамо" в первом матче нового розыгрыша турнира уступило "Краснодару" со счетом 1:3, "Пари НН" проиграл петербургскому "Зениту (0:2).

Перед матчем пресс-служба "Динамо" объявила, что девять игроков команды не будут играть против "Пари НН" по решению тренеров команды, защитник Саба Сазонов пропустил матч кубка по рекомендации медицинского штаба. В заявку на матч не попали опытные вратари команды Антон Шунин и Игорь Лещук, в матче против "Пари НН" дебютировал 21-летний Илья Купцов. Также первый матч за "Динамо" провел защитник Станислав Бессмертный. В основном составе "Пари НН" дебютировал 22-летний голкипер Виталий Ботнарь.

Команды ярко начали игру: на 7-й минуте после ошибки обороны "Динамо" счет открыл нападающий "Пари НН" Эрик Севикян. Спустя две минуты ошибкой соперника воспользовались бело-голубые, Ярослав Гладышев сравнял счет. После этого в игре обеих команд наблюдалось много брака и обоюдоострых моментов, однако основное время матча так и завершилось со счетом 1:1. На заключительных минутах второго тайма полузащитник "Динамо" Арсен Захарян попал в штангу.

В серии пенальти удачливее оказались игроки "Пари НН", не допустившие ни одного промаха. У "Динамо" 11-метровый не реализовали Денис Макаров и Сергей Паршивлюк. Удар Макарова отразил Ботнарь, а после пенальти Паршивлюка мяч попал в штангу, затем - в руку Ботнарю, после чего отскочил за пределы поля. "Пари НН" набрал 2 очка, "Динамо" - 1, в следующем туре группы D нижегородцы на выезде сыграют с московским "Спартаком" 8 августа, "Динамо" 9 августа примет "Краснодар".

"Зенит" дома в матче группы C дома уверенно переиграл "Ахмат". Встреча закончилась со счетом 2:0, у петербуржцев отличились Густаво Мантуан (39) и Клаудиньо (80). На 63-й минуте в составе "Зенита" дебютировал защитник Марио Фернандес, получивший в 2016 году российское гражданство. О переходе Фернандеса было объявлено 17 июля, защитник с 2012 по 2022 год выступал за ЦСКА. 18 мая 2022 года защитник принял решение приостановить карьеру, 11 декабря было объявлено о его возвращении к выступлениям, он стал игроком "Интернасьонала". Позднее футболист расторг контракт с клубом, его арендное соглашение было рассчитано до конца 2023 года.

В следующем туре "Зенит" 9 августа на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Ахмат" 10 августа примет калининградскую "Балтику".

ЦСКА начинает защиту титула

Программа "пути РПЛ" Кубка России продолжится в среду четырьмя играми. Действующий обладатель трофея ЦСКА на выезде сыграет с "Оренбургом" (начало - 16:15 мск), воронежский "Факел" примет "Сочи" (18:30 мск), оба матча пройдут в группе A. "Крылья Советов" примут "Балтику" (18:30 мск) в рамках группы C, в группе B "Ростов" дома встретится с "Рубином" (20:45 мск).

ЦСКА подходит к защите титула не в оптимальном состоянии. 15 июля армейцы уступили "Зениту" в матче за Олимпбет - Суперкубок России (0:0, 4:5 - по пенальти), в первом туре РПЛ красно-синие проиграли на выезде "Уралу". У ЦСКА травмы получили два основных центральных защитника - Игорь Дивеев и Виллиан Роша.

У Роши после матча с "Уралом" был диагностирован ушиб, Дивеева, получившего травму в игре с "Зенитом", прооперируют в Германии, о сроках восстановления игрока будет сообщено позднее.

16 клубов РПЛ на групповом этапе Кубка России проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" покинут турнир после первого поражения.