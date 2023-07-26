Устюгов может сняться с оставшихся гонок чемпионата России на лыжероллерах

Спортсмен отметил, что побаивается спусков на скоростных роллерах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, ставший шестым в гонке преследования на 20 км на чемпионате России по лыжероллерам в Ханты-Мансийске, раздумывает над участием в оставшихся гонках турнира. Об этом он сообщил ТАСС.

"Посмотрю по своему состоянию. Если остальные гонки чемпионата России пройдут на медленных роллерах, то у меня появятся шансы на победу. Не знаю, что решат организаторы. Если эстафета будет на медленных лыжероллерах, то приму участие. На скоростных я все-таки побаиваюсь спусков", - сказал он.

Комментируя прошедшую в среду гонку, Устюгов, приблизившийся к лидирующей группе на 26 секунд за 2 с небольшим круга до финиша, отметил, что в итоге решил не выкладываться на максимум, поскольку не чувствовал возможности ее догнать.

"Я понял, что последний круг они будут идти на максимуме, и все, не было смысла выкладываться полностью, я и так много сил потратил с начала гонки. Не надо было вчера много проигрывать (более 1 минуты - прим. ТАСС), чтобы сегодня столько не отыгрывать. В плане подготовки к предстоящему сезону обе гонки сложились хорошо: если вчера мне было плохо, то сегодня получше. И основные старты у меня должны быть зимой, а не летом", - пояснил он.

Занявший первое место в гонке преследования Дмитрий Васильев уточнил ТАСС, что победитель определялся на финише. "Вариантов, как идти группой (из пяти человек - прим. ТАСС), которая сложилась со старта и шла до финиша, не было. В группе было идти проще. Мы периодически менялись и старались поддерживать скорость. Опасался, что Устюгов может догнать и навязать борьбу на финише, поэтому мы навязывали свой темп, постоянно менялись. Понимали, что Устюгов относительно близко", - сказал он.

Чемпионат России по лыжероллерам проходит в Ханты-Мансийске с 25 по 30 июля. Следующая гонка пройдет 28 июля - эстафета 3х6 км.